A CALOLZIO IL CORO GRIGNA CANTA I VERSI DI PADRE DAVID MARIA TUROLDO

CALOLZIOCORTE – Il Monastero del Lavello di Calolziocorte si prepara ad accogliere un evento che unisce musica e poesia in omaggio a una delle figure più amate del panorama culturale italiano: Padre David Maria Turoldo. Sabato 28 settembre, il Coro Grigna dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Lecco interpreterà alcune delle poesie di Turoldo, messe in musica grazie al lavoro del maestro Giuseppe Scaioli.

L’appuntamento, che prenderà il via alle 16:30, vedrà anche le riflessioni sulla poetica del sacerdote e poeta friulano a cura di Elio Partesana e Michele Casadio, con l’intervento del maestro Scaioli stesso. A seguire, alle 18, sarà inaugurata una mostra dedicata a Padre Turoldo, curata da Giulio Pozzi, presso la Sala a Volta del Chiostro Minore del Monastero. L’esposizione resterà aperta nei giorni successivi negli orari di visita del monastero, permettendo ai visitatori di approfondire ulteriormente l’opera e il pensiero di Turoldo.

Il rapporto fra padre Turoldo e il Coro Grigna risale ad alcuni fa per merito soprattutto del maestro Giuseppe Scaioli, che armonizzò alcune poesie di Turoldo, che è stato spesso nella sede del coro a Laorca di Lecco ed ha assistito alle sue esibizioni.

Momento particolarmente significativo del rapporto di padre Turoldo con Lecco e il coro Grigna è stata la consegna del civico riconoscimento del Comune di Lecco il 2 dicembre 1990.

In quell’occasione, Turoldo espresse parole di apprezzamento per il coro: “Non mi costa certo, anzi mi torna ad onore, spendere queste parole in merito al Coro Grigna di Lecco, perchè so di spenderle bene. Il canto di un coro come quello del “Grigna” ti raggiunge nella tua solitudine e ti pacifica con te stesso e con l’universo. E questo ho “sentito” le volte che mi sono trovato a Laorca, nell’accogliente sede del Coro a udire quelle potenti e armoniose voci, a ondate, avvolgenti di commozione fino ai brividi”.