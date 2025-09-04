A CALOLZIO LA 30ª FESTA DEL LAVELLO: IL PROGRAMMA COMPLETO

FOPPENICO — Il Centro Culturale “Il Lavello”, associazione della Parrocchia di Foppenico, ha presentato il ricco programma della Festa del Lavello 2025, che si terrà in varie date di settembre nel complesso del Lavello a Calolziocorte. La 30ª edizione della manifestazione si conferma un appuntamento culturale e religioso di grande rilievo per la comunità locale, con approfondimenti su arte, storia e fede.

Il tema centrale della Mostra Collettiva d’Arte di quest’anno è dedicato a “La pace bene supremo”, un monito quanto mai attuale in un mondo segnato da numerosi conflitti, molti dei quali poco visibili sui media nazionali. L’esposizione, che dal 1988 raccoglie opere di pittura e scultura, nasce dall’iniziativa di don Franco Gherardi, allora parroco di Foppenico, con l’obiettivo di sostenere il restauro del tetto della chiesa di Santa Maria del Lavello.

Nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia e i lavori di restauro del complesso, la mostra raggiunge quest’anno l’importante traguardo delle trenta edizioni. In occasione del suo sessantesimo anniversario di sacerdozio, don Franco sarà ospite d’onore della festa, celebrando la messa solenne domenica 14 settembre alle 11.

La sezione religiosa della mostra è intitolata “Servire la vita – Servire la gioia”, frase tratta dalla lettera pastorale del vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, il cui messaggio accompagnerà il prossimo anno pastorale. Il vescovo ha scelto come icona biblica il “Magnificat”, preghiera di lode a Maria, simbolo di speranza e gratitudine. Per approfondire questo tema, venerdì 12 settembre alle 20.30, sarà ospite don Ezio Bolis, direttore della Fondazione Papa Giovanni XXIII, che terrà un incontro dal titolo “Servire la vita, servire la gioia di vivere: il Magnificat”.

La mostra sarà aperta al pubblico domenica 7 settembre dalle 10:15 alle 19 e domenica 14 settembre dalle 10:15 alle 18:30, con la cerimonia di premiazione prevista per le 17:30.

Non mancherà lo spazio per la storia locale: mercoledì 10 settembre alle 21 si terrà l’incontro “Il castello del Lavello… questo sconosciuto”, con lo storico Dario Dell’Oro. Verrà presentata l’affascinante ipotesi di un castello antecedente all’arrivo dei conti di Lecco, gli Attonidi, confermando la presenza longobarda nel territorio, testimoniata anche dall’origine di nomi e parole tipiche della zona come Corte, Sala e Gaggio.

La Festa del Lavello è sostenuta anche dall’amministrazione comunale e dalla Proloco di Calolziocorte, insieme alla Provincia di Lecco.

RedCal