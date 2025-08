A CALOLZIO LA CONSEGNA DELLE COSTITUZIONI AI NEO-DICIOTTENNI

CALOLZIOCORTE – In una serata carica di significato, il Comune di Calolziocorte ha riconosciuto i neo diciottenni del paese, nati nel 2007, con la consegna simbolica della Costituzione Italiana, un gesto che sancisce l’ingresso ufficiale nella maggiore età e nella cittadinanza attiva.

L’incontro si è svolto poco prima del consiglio comunale di giovedì sera, alla presenza dell’assessore Tina Balossi e del sindaco Marco Ghezzi, che ha voluto sottolineare l’importanza di questo passaggio: “La cerimonia di consegna della Costituzione non indica solamente l’acquisizione, da parte di questi giovani, di un insieme di diritti, ma anche di doveri e responsabilità. Tra queste, l’uso consapevole dell’automobile è una delle prime sfide che i giovani affrontano, che li porta nel mondo degli adulti”.

Quest’anno i neo diciottenni calolziesi sono 126, di cui 64 ragazze e 62 ragazzi. A rappresentarli simbolicamente sono stati scelti quattro giovani, nati all’inizio, a metà e a fine anno: Malak Maria Bodei, nata l’8 gennaio 2007, commessa – la prima nata dell’anno; Matteo Bolis, nato il 12 giugno 2007, studente dell’Istituto Rota – Scienze Applicate; Arianna Sala, nata il 18 giugno 2007, studentessa del Liceo delle Scienze Umane Economico-Sociali – Istituto Rota; Giada Monticelli, nata il 31 dicembre 2007, al IV anno della Scuola Regionale di Pasticceria a Celana e giocatrice del Basket Valmadrera – l’ultima nata dell’anno.

Alla cerimonia erano presenti Arianna Sala e Giada Monticelli, che hanno condiviso con emozione le sensazioni legate al compimento dei 18 anni. L’assessore Tina Balossi, che ha curato la selezione dei rappresentanti, ha chiesto loro come abbiano vissuto il compimento della maggiore età e questo momento di crescita, tra nuove responsabilità e opportunità.

A corredo della consegna, i ragazzi hanno ricevuto anche materiale informativo e culturale, tra cui una poesia dialettale di Italo Neri, intitolata La mia valle, che celebra le radici e l’identità del territorio.

Ai ragazzi è stata inoltre consegnata una lettera scritta dalle locali AVIS e AIDO, rappresentate dai rispettivi presidenti Lionello Cattaneo e Giuseppe Bosisio, che hanno ricordato il valore della solidarietà e del dono: “Donare sangue, midollo o organi è un gesto di grande civiltà, un atto prezioso che rappresenta apertura verso gli altri e aiuto concreto. Io dono: non so per chi… ma so perché”. Cattaneo ha inoltre evidenziato la volontà di avvicinare i ragazzi, oltre che alla donazione, anche alla partecipazione attiva nel tessuto associativo, nella gestione di queste speciali realtà.

Al termine della cerimonia l’assessore Balossi ha annunciato l’intenzione, a partire dal prossimo anno, di estendere l’invito a tutti i neo diciottenni per partecipare in aula alla cerimonia, ora che il periodo post-pandemico è finalmente alle spalle.

Michele Carenini