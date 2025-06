A CALOLZIO LA PANCHINA PER GIUSEPPE CIMA, FONDATORE DELLA CARTIERA

CALOLZIOCORTE – L’area sul lungolago di viale Alcide De Gasperi a Calolzio ha ospitato la cerimonia ufficiale per l’inaugurazione di una nuova panchina in marmo dedicata alla memoria di Giuseppe “Pino” Cima, a cinquant’anni dalla sua scomparsa. Il progetto, ideato dall’architetto Claudio Lopasso, è stato donato alla comunità dalla famiglia Cima.

Alla commemorazione hanno preso parte la figlia Elvira e le nipoti Lodovica e Chiara, sorelle dell’ingegnere Giuseppe Cima e attuali proprietarie con lui della cartiera, insieme a Giuseppina Anghileri, vedova di Giovanni. Insieme a loro il sindaco Marco Ghezzi, l’assessore ai Servizi sociali Tina Balossi, il parroco don Andrea Pirletti e i rappresentanti di diverse associazioni, tra cui gli Alpini, i Volontari del Soccorso e l’Avis, l’Avac. Presenti anche i ragazzi del Centro Diurno Disabili Rugiada, della Residenzialità leggera di via Ruegg e alcuni studenti dell’Istituto Lorenzo Rota.

L’assessore Balossi ha sottolineato l’importanza di dedicare la panchina a Giuseppe Cima, figura chiave per la storica Cartiera dell’Adda di Calolziocorte. La famiglia Cima ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, che si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione della toponomastica locale.

Il sindaco Ghezzi ha evidenziato il forte legame tra l’amministrazione comunale e la Cartiera, un’azienda che ha sempre contribuito attivamente alla vita del territorio. Ha inoltre ricordato l’impegno della Cartiera nel cofinanziamento di importanti opere pubbliche, come il nuovo parcheggio nell’area del Lavello, sostenuto anche dal Parco Adda Nord.

Lodovica Cima, nipote di Giuseppe, ha descritto il significato della panchina, concepita come un simbolo di accoglienza per persone di tutte le età. Realizzata in “sasso di Moltrasio“, materiale delle montagne tanto amate da Cima, la seduta è progettata su due livelli per favorire l’incontro e la condivisione.

Prima della conclusione della cerimonia, il parroco don Andrea Pirletti ha impartito la benedizione alla panchina. Gli studenti dell’Istituto Rota hanno poi letto un testo commemorativo, preparato dalla famiglia Cima, ripercorrendo la vita e il contributo di Giuseppe Cima alla comunità:

Giuseppe Cima e la Cartiera dell’Adda