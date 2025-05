A CALOLZIO LA TARI AUMENTA DEL 10-12%, L’APPELLO DI BENECOMUNE

Il consiglio comunale nella seduta del 28 aprile ha approvato l’adeguamento tariffario della TARI (tassa rifiuti) per l’anno 2025 (come anticipato da Lecco News).

L’amministrazione comunale ha giustificato l’incremento della TARI con l’aumento dei costi di smaltimento e la necessità di adeguarsi alle normative ambientali e ha deliberato di ripartire i costi a carico dei cittadini e delle imprese in percentuale diversa tra utenze domestiche (52,08%) e utenze non domestiche (47,92%).

Contro l’aumento della TARI ha votato Calolziocorte BeneComune perché lo ritiene del tutto ingiustificato soprattutto se si considerano la qualità del servizio e la mancanza di pulizia urbana che ormai si verifica da tempo. Calolziocorte BeneComune ha sollevato pesanti critiche verso il servizio offerto, ritenendo del tutto inaccettabile il contrasto tra l’aumento delle tariffe e la scarsa qualità di quanto effettivamente viene svolto.

La Città, infatti, è sempre più sporca e a tutti sono visibili i segni del degrado e dell’incuria di alcune zone: rifiuti lungo strade e marciapiedi che non vengono recuperati sono ormai la normalità, sacchi abbandonati sempre più presenti anche nei parchetti dove “giocano” i bambini con un numero insufficiente di cestini per i rifiuti.

La gestione e la cura del verde pubblico a Calolziocorte lasciano molto a desiderare. Sono sempre più frequenti le lamentele dei cittadini riguardo alla manutenzione delle aree verdi, con segnalazioni di erba alta, cespugli incolti e alberi non potati. Un’incuria che compromette il decoro urbano e influisce anche sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini.

E, sempre rimanendo nel tema dei servizi non si può non parlare del centro di raccolta rifiuti di via S. Rocco, sul cui funzionamento Calolziocorte BeneComune esprime un giudizio negativo. Da giorni sui social numerosi cittadini si lamentano, giustamente, dei disagi legati ai tempi di attesa, con code fino a 40 minuti per accedervi ed evidenziano diverse problematiche, condivise anche dal nostro gruppo durante il consiglio comunale:

– un totem che dovrebbe regolare e facilitare le entrate e che, al contrario, le ostacola;

– l’organizzazione e il decoro del Centro trascurati ormai da anni, con crescita incontrollata di vegetazione;

– le buche o meglio le voragini nella pavimentazione;

– gli accessi resi difficoltosi, sia per le utenze non domestiche che per le domestiche, a causa della tipologia del mezzo utilizzato, con utenti che si vedono costretti a conferire manualmente i rifiuti, accedendo a piedi sulla rampa di acceso creando pericolo per loro stessi ed i mezzi in transito;

– il posizionamento di una casetta di legno in un’area che poteva tranquillamente essere adibita al deposito del verde o altra attività, alleggerendo così la movimentazione all’interno del Centro di Raccolta;

– gli orari di apertura insufficienti e inadeguati per la nostra Città, il tutto in un contesto che ormai non è più funzionale.

Calolziocorte BeneComune ha richiesto l’estensione dell’apertura del centro di raccolta alle utenze domestiche anche il giovedì ed attende, nel contempo, la convocazione di una commissione ad hoc al fine di poter evidenziare tutte le problematiche che ormai si trascinano da anni a fronte di diversi aumenti delle tariffe in poco tempo.

È innegabile che taluni cittadini hanno delle responsabilità per lo scarso senso civico e la maleducazione che dimostrano nei confronti del loro Paese, ma è altrettanto vero che l’aumento delle tariffe contrasta con la scarsa qualità dei servizi così come da tutti viene percepita. Sarebbe auspicabile che l’amministrazione realizzasse una campagna di sensibilizzazione per coinvolgere direttamente ogni singolo Calolziese verso un maggior rispetto della cosa pubblica e un atteggiamento più attento e rispettoso del bene comune “mettendo in campo” un vero cambio di marcia per un miglior funzionamento del servizio. Tutto ciò necessita di un forte impegno dell’amministrazione comunale ed una rigorosa attenzione di Silea sui servizi erogati, come accade in altre realtà vicine a noi.

Inoltre, vista la decisione presa dall’amministrazione comunale di aumentare le tariffe TARI, Calolziocorte BeneComune chiede che tali fondi vengano effettivamente utilizzati per migliorare i l’intero servizio e l’attuazione di interventi concreti, con una maggiore trasparenza nella gestione delle risorse economiche.

Il gruppo consiliare Calolziocorte BeneComune

