A CALOLZIO LAVORI NELLE SCUOLE: RIFATTA LA PALESTRA DEL PASCOLO

CALOLZIOCORTE – Continuano gli investimenti sulle scuole di Calolziocorte. Il primo taglio di nastro di questa pausa estiva riguarda le scuole del Pascolo, oggetto di importanti lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria.

L’intervento più significativo è stato il completo rifacimento della palestra: in particolare è stato sostituito il pavimento in parquet ed è stata riverniciata l’intera struttura, compresi spogliatoi, bagni e ripostigli. Nel contempo è stato tinteggiato con nuovi freschi colori l’intero primo piano della Primaria, aule comprese.

Nelle prossime settimane toccherà alla vicina scuola dell’Infanzia essere oggetto di analogo intervento alla pavimentazione, che sarà sostituita. Sempre in questo periodo di vacanze saranno completati anche i lavori estivi programmati per gli altri plessi.

A questo proposito il sindaco Marco Ghezzi afferma: “Ancora una volta l’amministrazione ribadisce il suo grande impegno, anche di risorse finanziare, per rinnovare totalmente in questi anni le scuole di Calolziocorte, per troppo tempo trascurate”.

Anche quest’anno, intanto, il periodo estivo viene utilizzato dal personale comunale per soddisfare le richieste di manutenzione inviate dalla dirigenza dirigenza scolastica per tutti i plessi.