A CALOLZIO RACCOLTI 1.300 CHILI DI TAPPI PER LA RICERCA NEL 2025

CALOLZIOCORTE – Si rinnova anche per il 2025 l’impegno solidale della comunità calolziese nella raccolta dei tappi di plastica e di sughero a favore della Fondazione Malattie del Sangue ETS, realtà che sostiene la Divisione di Ematologia dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. L’amministrazione comunale ha diffuso l’aggiornamento annuale, accompagnato da una lettera di ringraziamento firmata dal presidente della Fondazione, Roberto Cairoli.

Nel corso dell’anno appena concluso, a Calolziocorte sono stati raccolti 1.300 kg di tappi, con un incremento significativo della quota relativa ai tappi di sughero. Un risultato importante, frutto della collaborazione tra scuole, parrocchie, associazioni, ditte private, Protezione Civile e numerosi cittadini, anche provenienti dai comuni limitrofi.

Il ricavato della raccolta viene interamente destinato al finanziamento di progetti di ricerca biologica e genetica, studi clinici, acquisto di strumenti per i laboratori e borse di studio rivolte a giovani professionisti del settore. La Fondazione ricorda come il riciclo dei tappi rappresenti anche un’azione concreta a favore dell’ambiente: una volta trattati, plastica e sughero possono essere trasformati in arredi per esterni o pannelli per la bioedilizia, contribuendo all’economia circolare e alla riduzione dei rifiuti dispersi.

A livello generale, la Fondazione segnala che nel 2025 sono stati raccolti 86.600 kg di tappi di plastica e 26.600 kg di tappi di sughero, per un valore complessivo di 31.300 euro destinati alla ricerca.

Nella lettera indirizzata all’Assessorato ai Servizi Sociali, il presidente Cairoli sottolinea la continuità di un’iniziativa attiva da quasi vent’anni e definisce “prezioso” il contributo della comunità calolziese, capace di unire attenzione ambientale e sostegno alla ricerca scientifica.

“La sensibilità dimostrata – scrive – è simbolo di una profonda attenzione non solo verso l’ambiente, ma anche verso i pazienti, per offrire a ciascuno le migliori opportunità terapeutiche e una migliore qualità di vita”.

L’amministrazione comunale, con l’assessore ai Servizi sociali Tina Balossi e il sindaco Marco Ghezzi, esprime riconoscenza a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta, sottolineando il valore sociale e ambientale dell’iniziativa e l’importanza della collaborazione tra enti, associazioni e cittadini.

La Pro Loco di Calolziocorte, in via F.lli Calvi 1, continua a essere punto di raccolta per i cittadini martedì, giovedì e sabato, dalle 10 alle 12.

L’amministrazione invita altre realtà del territorio ad aderire alla campagna, contribuendo a un progetto che unisce solidarietà, sostenibilità e ricerca scientifica.

I risultati aggiornati della raccolta sono disponibili sul sito della Fondazione, www.malattiedelsangue.org, sezione Raccolta tappi.