A CALOLZIO RIPOSIZIONATA LA TARGA IN RICORDO DI MOUSSA SIDIBÉ

CALOLZIOCORTE – Un segno di speranza a Calolziocorte: oggi, in occasione della Giornata mondiale dei migranti e dei rifugiati, è stata riposizionata la targa in ricordo di Moussa Sidibé.

“Questa targa, che lo scorso anno – a fine ottobre – era stata divelta da mani disperate, balorde o, peggio ancora, animate da un impulso razzista, torna oggi al suo posto – commenta il capogruppo di Cambia Calolzio Diego Colosimo – . Un gesto di riparazione necessario di fronte a un atto vandalico vergognoso, ma anche un segno di fermezza: non accettiamo e non permettiamo a nessuno di cancellare un diritto fondamentale, quello alla memoria e al ricordo”.

“La targa, collocata su una panchina del parchetto “Giuseppe e Giovanni Rosa” in Corso Europa – spiega Colosimo – , vuole restituire dignità alla storia di Moussa Sidibé, giovane migrante che lì aveva trovato riparo per la notte. Attraverso di lui, diventa simbolo concreto delle sofferenze, delle solitudini e delle fatiche di chi, migrante o meno, vive ai margini della nostra società”.

Il capogruppo d’opposizione evidenzia l’importanza di celebrare la Giornata del migrante: “In questa giornata, ricordiamo che la migrazione non è mai solo un fatto di numeri, confini o leggi: è anzitutto un’esperienza profondamente umana. Dietro ogni volto c’è una storia di ricerca, di speranza, di fuga dal dolore o dalla povertà, ma anche di coraggio e resilienza. Celebrare la Giornata del migrante significa riconoscere queste vite come parte della nostra comunità, imparare a guardarle con rispetto e con quella fraternità che ci rende davvero umani”.

“Restituire a Moussa il suo nome e la sua memoria è un atto che va oltre la semplice riparazione di un torto: è un invito a non rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie e a costruire una società che non respinge, ma che accoglie e integra” conclude Colosimo.

Michele Carenini

