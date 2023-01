CALOLZIOCORTE – La signora Margherita Zanni, detta ‘Nonna Rita’, ha compiuto 100 anni il 1 gennaio. Insieme a lei, sempre il primo dell’anno, ha spento 101 candeline Martino Montanelli. Entrambi godono di ottima salute.

Parlando nello specifico di ‘Nonna Rita’ (nella foto in copertina), la signora è originaria di Sovere, in provincia di Bergamo, paese collocato all’ingresso delle Valli che conducevano a Bergamo, Borlezza e Cavallina. Risiede a Calolziocorte dal 1958, ha abitato in pieno centro fino a quando non si è sposata con Luigi; poi il trasferimento a Valgreghentino, quindi il ritorno nel 1967 a Calolziocorte nella frazione di Pascolo. Dal matrimonio con Luigi sono nate quattro figlie: Luisa, Giusy, Patrizia, Liliana. È nonna di cinque nipoti e sei pronipoti.

Da giovanissima nel suo paese a Sovere lavorava in filanda perché a quei tempi si iniziava presto a lavorare. Poi ha sempre aiutato il marito nell’attività di mobilificio a Pascolo. Un ricordo allegro della sua gioventù è quando da giovane, con l’amica Maria, sedute sul calesse trainato da un asino, volevano raggiungere una determinata destinazione, ma l’asino, abituato a fare sempre lo stesso percorso, non ne ha voluto sapere e le ha ‘scarrozzate’ in una frazione vicina.

Nonostante l’età, ‘Nonna Rita’ è ancora in buona forma, tanto che a novembre ha brillantemente superato l’intervento per l’inserimento del pacemaker. Lei è consapevole che questo intervento può aprire speranze a tanti altri anziani che sono nelle sue stesse condizioni fisiche. Alla sua veneranda età ha la fortuna di essere sostenuta, curata e affiancata dalle quattro figlie e non solo. Anche dai ‘bravi’ generi che ogni 15 giorni si alternano nella casa dove vive per starle vicino e accudirla.

Il consiglio di Nonna Rita alle coppie di questa generazione è: “Prendere la vita come viene e portare tanta pazienza”.

