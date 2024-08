A CALOLZIO TORNANO I NOMADI, QUESTA VOLTA IN VIA SAN ROCCO

CALOLZIOCORTE – Continua a far discutere la presenza dei nomadi a Calolziocorte. Nonostante l’installazione dei delimitatori per le roulotte nei parcheggi di viale De Gasperi e dintorni, che si pensava potessero porre fine alle occupazioni, i gruppi di nomadi hanno semplicemente portato le loro roulotte nella zona industriale di Sala, in via San Rocco.

Durante il fine settimana, le carovane sono tornate in città e hanno scelto i parcheggi tra le ditte e il centro di raccolta dei rifiuti, dove possono facilmente accedere al lago e gli ingressi non possono essere bloccati a causa dell’afflusso dei camion. I residenti hanno mostrato la situazione sui social, in particolare nel gruppo Facebook “Sei di Calolzio se…”, tra chi critica la loro maleducazione e il mancato rispetto delle regole e chi ironizza riprendendo le parole del gruppo BeneComune sulla sicurezza in città.

L’unica possibilità per procedere con lo sgombero, come è già stato più volte confermato dall’assessore Luca Caremi, è un’ordinanza che concederà ai nomadi 48 ore per lasciare la zona.

Un altro tassello del capitolo sicurezza in città riguarda il parcheggio del discount MD, a pochi passi dalla stazione: nel giro di un mese circa verrà rimossa una Peugeot 308 nera abbandonata da anni nel posteggio, diventata un rifugio per senzatetto e attorno a cui si è accumulata spazzatura. La polizia locale ha ottenuto il via libera per la rimozione, che avverrà dopo un periodo di attesa di 25 giorni.