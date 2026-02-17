A CALOLZIO UN INCONTRO SU CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN

CALOLZIOCORTE – Il Comune di Calolziocorte, attraverso l’Assessorato Media, Informazione e Transizione Digitale, promuove una serata di approfondimento dedicata a uno dei temi più attuali e discussi del panorama economico e tecnologico: le criptovalute e la blockchain.

L’incontro dal titolo “La rivoluzione delle criptovalute: quali scenari ci attendono?” si terrà giovedì 26 febbraio alle 21 presso il Monastero del Lavello, in via Padri Serviti 1 a Calolziocorte.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti di comprensione chiari e accessibili su un fenomeno che sta trasformando il sistema finanziario globale, incidendo su economia, mercati e dinamiche geopolitiche.

Interverranno Giovanni Vanini (FIDES), con una relazione dal titolo “Introduzione alle criptovalute e alla blockchain”, per fornire le basi tecniche e concettuali utili a comprendere il funzionamento delle valute digitali e delle tecnologie decentralizzate. Seguirà Marcello Berera (Zenit) che approfondirà il tema “Le crisi geopolitiche e macroeconomiche”, analizzando il contesto internazionale e le implicazioni economiche legate alla diffusione delle criptovalute.

La serata rappresenta un’occasione di informazione e confronto aperto alla cittadinanza, per comprendere opportunità, rischi e prospettive future di un settore in continua evoluzione.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.