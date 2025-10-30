A CIVATE IL CSI LECCO RICORDA PIERGIORGIO VERGANI TRA SPORT E AMICIZIA

CIVATE – Il palazzetto di Civate si è trasformato in un grande abbraccio collettivo nel pomeriggio di domenica, quando il CSI Lecco ha voluto ricordare con una giornata di sport e amicizia Piergiorgio Vergani, scomparso lo scorso gennaio. Una figura amatissima e stimata nel mondo sportivo lecchese, uomo di passione e disponibilità, che ha lasciato un segno profondo nel basket, nel CSI e tra i colleghi arbitri.

L’evento è iniziato in un clima di emozione e partecipazione. Le parole del presidente Pietro Gatto hanno aperto la cerimonia con un toccante ricordo: Piergiorgio – ha sottolineato – è stato un punto di riferimento silenzioso ma costante, una persona capace di unire con il sorriso e con la dedizione quotidiana, incarnando i valori più autentici del Centro Sportivo Italiano.

Tra gli applausi e la commozione, la platea ha accolto la moglie Margherita e i figli Federico, Mattia e Ilaria, presenti insieme a tanti amici, dirigenti e atleti che negli anni hanno condiviso con Piergiorgio la stessa passione per lo sport.

Sul parquet, protagonisti sono stati prima i più giovani: le squadre Under 10 e Under 12 della zona si sono affrontate in mini partite entusiasmanti, tra sorrisi, premi e tanto divertimento. Un modo semplice e genuino per ricordare chi ha sempre creduto nei valori educativi del gioco e del gruppo.

A seguire, è andata in scena anche la prima gara ufficiale della categoria Open, tra G.S. Due Vi e CG Valmadrera, disputata in un’atmosfera particolare, con molti arbitri e amici di Piergiorgio presenti sugli spalti, visibilmente emozionati.

Non sono mancati gli interventi istituzionali, a partire da quello dell’assessore allo sport di Civate Davide Canali, del responsabile dell’attività giovanile CSI Lecco Michele Mezzera, del sindaco Angelo Isella, del presidente uscente della G.S. Civatese Maurizio Bosso e del coordinatore tecnico Marco Monti. Tutti hanno voluto sottolineare la grande eredità umana e sportiva lasciata da Piergiorgio: un uomo che ha sempre messo al centro le persone e la gioia di stare insieme.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Diego Pellecchia, che ha animato la manifestazione con entusiasmo e sensibilità, contribuendo a creare un clima di festa e condivisione, proprio come Piergiorgio avrebbe voluto.

Il ricordo di Piergiorgio resta vivo non solo nei cuori di chi lo ha conosciuto, ma anche nei sorrisi dei bambini e nel rumore dei palloni sul parquet. La giornata di Civate ha dimostrato che la sua passione per lo sport, la sua gentilezza e la sua umanità continueranno a essere una guida per tutta la comunità del CSI Lecco. In fondo, mentre i ragazzi correvano felici e gli applausi riempivano il palazzetto, sembrava quasi di vederlo ancora lì, con il suo sorriso buono, a godersi la partita più bella: quella della vita che continua, nello sport e nel cuore di tutti.

