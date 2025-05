A COLLE BRIANZA PICCOLI ATLETI IN CAMPO CON RISPETTO E INCLUSIONE

COLLE BRIANZA – Tante squadre di piccoli calciatori hanno partecipato a Colle Brianza al Torneo di Calcio giovanile organizzato dalla Polisportiva Castello di Brianza, con il supporto dell’oratorio di Colle Brianza e del GS Colle Brianza. Gli incontri sono stati divisi in due momenti: al mattino in campo la categoria Primi calci 2017 con modalità 5vs5 con 8 squadre partecipanti divisi in due gironi da 4. Al termine le finali per tutti, che hanno visto vincitrice la Brianza Olginatese.

Nel pomeriggio hanno giocato i Piccoli Amici 2018, con 10 squadre divise in due gironi da 5 che hanno giocato nella modalità 5vs5; al termine finali per tutti, con la vittoria del Vibe Ronchese. Nella categoria Piccoli Amici 2019, con modalità di gioco 3vs3 e 5 squadre partecipanti in unico girone, ha vinto il GS Colle Brianza.

Durante il torneo era disponibile il servizio bar garantito dalle ragazze dell’oratorio e il servizio ristoro con panini salamelle e patatine fornito dal GS Colle Brianza. “Un ringraziamento a don Alberto Pirovano per averci ospitato e al sindaco Tiziana Galbusera per aver partecipato alle premiazioni delle squadre”, hanno commentato gli organizzatori.

RedSpo