A CORTENOVA LA PRIMA ‘GIORNATA DEGLI INTERNATI’ CON ANPI E STUDENTI

CORTENOVA – Per la prima volta l’Anpi della Valsassina – Associazione Nazionale Partigiani – ha celebrato ieri, nella sala polifunzionale di Bindo, la “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale”, istituita dalla legge 6 del 13 gennaio 2025.
Un appuntamento che ha voluto onorare la memoria di oltre 600.000 militari italiani deportati dopo l’8 settembre 1943, molti dei quali scelsero di non aderire alla Repubblica di Salò, pagando con la prigionia o con la vita …