LECCO – In vista dell’aumento del traffico specialmente in occasione del weekend e nel giorno di Ferragosto, il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica della Prefettura di Lecco, presieduto da Sergio Pomponio, ha disposto un rafforzamento delle pattuglie e dei controlli di polizia.

Per garantire la ripresa del settore turistico e dell’economia in generale, e per tutelare la sicurezza delle persone, sarà rafforzato il controllo del territorio, in particolare nei luoghi o in occasione di manifestazioni con un notevole afflusso di persone. Le Polizie locali forniranno il supporto alle Forze di polizia per garantire che le diverse manifestazioni possano tenersi in sicurezza.

Le attività di vigilanza e i controlli delle Forze di polizia saranno, inoltre, intensificati lungo le principali strade e i punti di snodo interessati da un aumento del traffico per l’esodo estivo. Sarà implementata inoltre l’attività di prevenzione dei reati di furto, in relazione alla prevedibile minore presenza delle persone nelle abitazioni. A riguardo, si rinnova il consueto invito alla popolazione ad adottare norme di cautela rispetto alla comunicazione degli spostamenti durante le ferie.