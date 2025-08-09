A FERRAGOSTO MUSEI APERTI A LECCO: TUTTE LE INFORMAZIONI

LECCO – Venerdì 15 agosto i poli museali del Comune di Lecco resteranno aperti.

Al Palazzo delle Paure sarà possibile visitare la Galleria d’arte moderna e contemporanea, la Fototeca, l’Osservatorio alpinistico lecchese e le mostre “Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider” e “Lo spazio Ri-Composto” dalle 10 alle 18 (ingresso a pagamento, ultimo ingresso alle 17.30). In Torre Viscontea la mostra a ingresso libero “Emozioni dei giochi” resterà aperta dalle 14 alle 18 e al Palazzo Belgiojoso saranno visitabili gratuitamente dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso alle 13.30) il Museo storico, il Museo archeologico e il Museo di storia naturale.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Simul a questo collegamento.