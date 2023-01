VARENNA – In occasione del 78esimo anniversario della fucilazione fascista dei partigiani di Rancio e del lago a Fiumelatte, l’ANPI Lecco in collaborazione con i circoli ‘Libero Pensiero’ e ‘S. Pio X’ di Rancio, si sono dati appuntamento domenica 8 gennaio presso la Montagnetta di Fiumelatte per ricordare l’eccidio.