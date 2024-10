A GALBIATE APPUNTAMENTO CON LE LETTURE AD ALTA VOCE PER BAMBINI

GALBIATE – L’associazione ‘Leggere per Gioco’ della biblioteca di Galbiate riprende, come gli scorsi anni, l’attività di letture ad alta voce. La proposta è pensata per bambini dai 3 ai 7 anni.

L’appuntamento è presso la biblioteca ‘Giuseppe Panzeri’ di Galbiate con ingresso libero e gratuito. Il primo incontro è per sabato 19 ottobre: ‘Quante storie!’