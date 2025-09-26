A GALBIATE I CAMPIONI BARLAAM E CARDANI INCONTRANO GLI STUDENTI

GALBIATE – Mercoledì 1º ottobre, a partire dalle 8:30, il CineTeatro Cardinal Ferrari di Galbiate ospiterà un incontro speciale: Simone Barlaam e Riccardo Cardani, due atleti italiani paralimpici, dialogheranno con gli studenti delle scuole del territorio, portando sul palco esperienze di vita, sfide vinte e valori condivisi.

L’iniziativa è promossa da ACEC Milano (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), da sempre impegnata nella valorizzazione delle Sale della comunità come spazi di cultura, partecipazione e dialogo, in collaborazione con Giffoni Sport, il progetto del Giffoni Film Festival interamente dedicato allo sport e al benessere psicofisico.

L’evento si inserisce all’interno del progetto Le Olimpiadi della Cultura nelle Comunità con il contributo di Regione Lombardia, un percorso che intende costruire un ponte tra il mondo sportivo e quello cinematografico, celebrando i valori dell’inclusione, del fair play e della prevenzione. Lo sport diventa così linguaggio universale, capace di parlare a tutti, senza barriere.

Chi sono i protagonisti? Simone Barlaam, nuotatore paralimpico italiano, classe 2000, vincitore di numerosi titoli mondiali ed europei, detentore di record e medaglie paralimpiche. Riccardo Cardani, campione di snowboard paralimpico della nazionale italiana. A 17 anni ha perso l’uso del braccio destro in un incidente, ma non ha mai abbandonato lo sport, trovando nella disciplina e nella determinazione una risorsa per affermarsi anche a livello internazionale.

Durante l’incontro presso il CineTeatro di Galbiate, moderato dal giornalista Sabato Romeo, gli studenti avranno l’occasione di ascoltare le testimonianze dirette di Simone e Riccardo, che racconteranno i loro percorsi umani e sportivi, rispondendo alle domande del pubblico in un momento di confronto autentico e ispirante. Lo sport, come il cinema, ha la forza di emozionare, unire e trasformare. Portare queste storie nelle Sale della comunità significa offrire ai giovani strumenti concreti per leggere la realtà con occhi nuovi, più aperti e consapevoli.

Per informazioni:

ACEC Milano – Sale della Comunità / email: acecdiocesimilano@gmail.com / telefono: 0267131657 sito web: www.sdcmilano.it/

CineTeatro Cardinal Ferrari: Largo Indipendenza, 2, 23851 Galbiate LC / sito web: https://www.cferrari.it/