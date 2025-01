A GALBIATE IL CORSO PER DIVENTARE VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA

GALBIATE – A Galbiate si terrà un corso dedicato a chi desidera diventare volontario della Croce Rossa Italiana (CRI), un ruolo di grande importanza per l’intera comunità. Essere volontari significa saper ascoltare, amare, prevenire, curare e aiutare: un insieme di valori fondamentali per sostenere chi si trova in difficoltà.

Coloro che desiderano tendere una mano e contribuire a preservare la dignità delle persone, potranno partecipare a una delle serate informative del corso.

Gli incontri si terranno lunedì 27 gennaio alle 20:45 e lunedì 3 febbraio alle 20:45.

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno presso l’Auditorium in piazza Cesare Golfari, Galbiate.

Per partecipare, è necessario effettuare la prenotazione utilizzando il QR code presente sulla locandina, oppure inviare una mail all’indirizzo corsicrigalbiate@crilecco.org.

