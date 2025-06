A GALBIATE IL MINICICLORADUNO PER I BAMBINI DI NIDO E CPI

GALBIATE – Anche quest’anno il mese di giugno ha visto tornare al Nido “E. Alessandrini” e CPI “La Nave Gialla” di Galbiate – gestiti da Impresa Sociale Girasole, tramite la cooperativa Sineresi – uno degli appuntamenti più attesi da bambine, bambini, educatrici e famiglie: il Minicicloraduno, giunto alla sua ottava edizione.

Un progetto nato con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla bicicletta, mezzo di trasporto silenzioso, ecologico e sostenibile, simbolo di autonomia, libertà e gioco all’aria aperta che fin dal primo anno si svolge in collaborazione con FIAB Lecco Ciclabile – sezione locale della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – la quale promuove le Giornate Nazionali del Cicloturismo per diffondere la cultura del turismo lento e sostenibile in bicicletta.

La mattinata di lunedì 9 giugno ha segnato il momento clou dell’edizione 2025: educatrici, bambini e famiglie hanno accolto con entusiasmo i volontari di FIAB Lecco, che hanno svelato piccoli grandi segreti e in particolare come andare in bicicletta con il cane. Ospite d’eccezione è stata Rezia, una dolcissima cagnolona che ha mostrato come, con un po’ di organizzazione e gli strumenti giusti, anche gli amici a quattro zampe possono godersi splendide vacanze in bici insieme alla famiglia. La sua presenza ha entusiasmato grandi e piccoli, regalando a tutti un’esperienza educativa e affettiva davvero indimenticabile.

Per tutta la settimana, fino a venerdì 13 giugno, la bicicletta è stata la protagonista delle giornate al Nido e al Centro Prima Infanzia. All’ingresso è stato allestito un parcheggio speciale, dove bambini e bambine hanno potuto lasciare bici, tricicli, monopattini e caschetti, pronti per essere utilizzati ogni giorno. Le pedalate quotidiane sono state accompagnate da momenti di lettura con albi illustrati dedicati alla bicicletta, momenti creativi dedicati alla pittura e percorsi in giardino. Inoltre, nel cortile è stato organizzato un primo percorso stradale: un’occasione per iniziare a conoscere le principali regole della strada, i cartelli più comuni e il funzionamento del semaforo.

Il Minicicloraduno si riconferma un’occasione preziosa per promuovere giornate di gioco e scoperta insieme all’insegna della bicicletta e del rispetto per l’ambiente.