A GALBIATE LE LETTURE AD ALTA VOCE PER BAMBINI: TUTTE LE DATE

GALBIATE – Prosegue anche nel 2025 l’impegno dell’associazione “Leggere per gioco” all’interno del programma nazionale Nati per Leggere, con una nuova serie di appuntamenti dedicati alla lettura ad alta voce per bambine e bambini. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Galbiate, si svolgerà presso la Biblioteca “G. Panzeri” e propone momenti pensati per due diverse fasce d’età.

Le attività si articolano infatti in due percorsi: la domenica mattina, incontri dedicati ai più piccoli, dai 18 ai 36 mesi; il sabato pomeriggio, letture per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni.

Gli incontri del sabato, sempre alle 15.30, offriranno un viaggio tra storie, immagini e fantasia, con un programma che si rinnova ogni mese:

“Ci son due coccodrilli…” – Sabato 17 gennaio

“Casa dolce casa” – Sabato 28 febbraio

“Per fare un albero” – Sabato 21 marzo

“È un bel mistero” – Sabato 18 aprile

“E non finisce qui…” – Sabato 16 maggio

A chiudere il ciclo, un appuntamento speciale: sabato 13 giugno si terrà infatti “Sotto questo sole è bello pedalare”, in collaborazione con il Pedale Galbiatese.

Le letture per bambine e bambini dai 18 ai 36 mesi si svolgeranno la domenica mattina alle 10, in un ambiente accogliente e a misura di famiglia, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al piacere del libro attraverso la voce, il ritmo e la relazione con l’adulto.

Domenica 25 gennaio

Domenica 22 febbraio

Domenica 29 marzo

Domenica 12 aprile

A chiudere il percorso, un appuntamento speciale: sabato 16 maggio alle 15.30 si terrà infatti una grande festa finale.

L’ingresso a tutti gli incontri è libero fino a esaurimento posti.