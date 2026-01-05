A GALBIATE MARCO PILOTTI PRESENTA IL THRILLER “IL CASO SERIO DELLA CORONA”

GALBIATE – Prosegue anche nel nuovo anno la rassegna “Incontro con gli Autori”, promossa dalla Biblioteca Civica G. Panzeri di Galbiate. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 10 gennaio alle 15, quando il pubblico potrà incontrare Marco Pilotti, autore del romanzo Il caso serio della Corona (Echos Edizioni, collana Giallo & Nero, aprile 2024).

Un sacerdote viene convocato dalla Curia di Milano per insegnare religione in un prestigioso liceo di Monza… ma dietro l’incarico ufficiale si cela una missione ben più delicata, il canonico Farinelli gli affida l’indagine su una misteriosa sparizione, che lo porterà a collaborare con un bibliotecario e un monaco ortodosso: una squadra improbabile, ma sorprendentemente affiatata, pronta a inseguire la verità attraverso l’Europa e il Medio Oriente. Da Monza a un’isola remote dell’Irlanda, fino alle affascinanti e insidiose terre della Palestina, il viaggio si fa sempre più oscuro. Qui l’investigatore si confronta con il carismatico leader di un’organizzazione segreta, dando vita a uno scontro filosofico sul confine tra bene e male. Un evento imprevedibile scuote gli equilibri geopolitici mondiali e solo un intervento “celeste” potrà ristabilire l’ordine.

Nato a Bellano, sulle rive del lago di Como, nell’agosto del 1969 e cresciuto tra le zone lacustri e la verdeggiante Brianza, Marco Pilotti sviluppa una naturale passione per gli scritti Manzoniani, dai quali trae ispirazione. Dopo il diploma superiore, attratto dalle materie umanistiche e dall’esigenza di approfondire la propria fede, si orienta verso la teologia, laureandosi in Scienze Religiose presso l’Istituto di Scienze Religiose di Milano. Attualmente abita a Monza ed è padre di quattro figli. Lavora a tempo pieno nell’ambito dell’educazione come insegnante, socio e collaboratore di una scuola parentale. Durante il periodo della pandemia, approfittando della sosta “forzata”, decide di scrivere un libro cercando di raccontare sotto forma di romanzo quella che è la sua visione del mondo, anche in riferimento ai fatti accaduti in quel giorni. Un romanzo che intreccia suspense, avventura e simbolismo religioso, un thriller carico di tensione, dove la fede si mescola a complotti internazionali e persone comuni si ritrovano al centro di un intrigo dalle proporzioni planetarie.