A GALBIATE PROSEGUONO LE LETTURE AD ALTA VOCE PER BAMBINI

GALBIATE – L’associazione “Leggere per gioco” continua la proposta di letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 7 anni, presso la biblioteca “G. Ferrari” di Galbiate.

Gli organizzatori anticipano: “Racconti in versi… ma “versi” in che senso?

In rima, in poesia, parole che corrono e si rincorrono. Parole quasi in musica.

Ma anche Miao, Bau, Muuu…

Oppure Gasp! Gulp! Hic!

E ancora parole e storie per il verso giusto o per quello sbagliato.

Per scoprire quali saranno i Racconti in versi che abbiamo scelto, vi aspettiamo sabato 15 febbraio alle 15.30 in biblioteca a Galbiate”.