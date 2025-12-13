A GARLATE LA MESSA DI NATALE CON GLI ALPINI NELLA CHIESA DI S. STEFANO

GARLATE – Una serata intensa di fede, memoria e comunità ha segnato ieri sera la celebrazione della messa di Natale nella Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano, cuore spirituale della cittadina sul lago e centro religioso della comunità locale. La funzione è stata vissuta non solo come momento di preghiera per la solennità del Natale, ma anche in ricordo di tutti gli alpini scomparsi, richiamando valori di solidarietà, servizio e fratellanza.

La chiesa, che ha alle spalle secoli di storia come luogo di culto e punto di riferimento della parrocchia, ha accolto numerosi fedeli e rappresentanti del Gruppo Alpini di Garlate e delle zone limitrofe. Durante la celebrazione, il clima si è fatto carico non solo della gioia della Natività, ma anche di un profondo senso di gratitudine verso tutti coloro che hanno servito la comunità con dedizione e impegno.

Al termine della liturgia, il gruppo alpini ha espresso un sentito ringraziamento alla comunità di Garlate e alla parrocchia per l’accoglienza riservata, sottolineando l’importanza della presenza di tutta la cittadinanza e del supporto che la comunità ecclesiale ha dato all’evento. Particolare menzione è stata dedicata al Coro Grigna, la cui esibizione ha accompagnato il rito con maestria e sensibilità, contribuendo a creare un’atmosfera di intensa partecipazione emotiva e spirituale.

Il gruppo Alpini di Garlate e della zona di Lecco ha voluto inoltre rivolgere un augurio di Buone Feste a tutti, salutando quanti hanno partecipato alla celebrazione con un messaggio di pace e fraternità. La serata ha così rinnovato non solo il significato religioso del Natale, ma anche il legame solidale tra i valori alpini, la comunità parrocchiale e la popolazione di Garlate.

La Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano, appartenente all’arcidiocesi di Milano, continua così a rappresentare un fulcro di ritrovo per i momenti più significativi dell’anno liturgico della comunità locale.