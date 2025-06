A LECCO DJ SET E APERITIVO CHIUDONO LA CAMPAGNA PER I REFERENDUM

LECCO – Si chiuderà venerdì 6 giugno in Piazza XX Settembre a Lecco (sotto la Torre Viscontea), con un evento pubblico a partire dalle 18, la campagna elettorale per i 5 Sì ai referendum popolari in programma l’8 e 9 giugno. Un appuntamento aperto alla cittadinanza, che unirà musica e partecipazione con un dj set e un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un grande sforzo collettivo messo in campo nel corso degli ultimi due mesi dagli aderenti al Comitato referendario (CGIL, partiti e associazioni), una mobilitazione diffusa che ha visto l’organizzazione di decine di banchetti informativi e volantinaggi nei mercati, nelle piazze e nei luoghi pubblici in tutta la provincia di Lecco, nonché la realizzazione di numerose assemblee nei luoghi di lavoro, per discutere con lavoratrici e lavoratori sui contenuti e le ragioni dei quesiti referendari.

“Con questa iniziativa – spiegano gli organizzatori – vogliamo ribadire l’importanza della partecipazione democratica per la difesa dei diritti di tutte e tutti. I referendum del prossimo fine settimana rappresentano un passaggio fondamentale per restituire voce alle persone su temi cruciali come la dignità e la sicurezza sul lavoro, la precarietà e l’acquisizione della cittadinanza italiana”.