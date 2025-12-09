A LECCO, IL CANE PANINO MESSO IN SALVO DA DUE POLIZIOTTI DELLE VOLANTI

LECCO – La Polizia di Stato di Lecco, nel tardo pomeriggio di domenica, ha salvato un cane che si era smarrito in città. Mentre gli operatori della Squadra Volante “transitavano lungo le vie cittadine nell’espletamento del servizio di controllo del territorio”, notavano un cane evidentemente disorientato che attraversava continuamente le strade, notevolmente trafficate per l’ora di punta, “determinando un concreto e reale pericolo sia per sé che per gli automobilisti”.

Gli agenti, “percependo la grave situazione di rischio, si sono immediatamente attivati per mettere in salvo il cane il quale, apparso fin da subito spaventato e traumatizzato, in un primo momento non si è lasciato avvicinare avvicinare”. Conquistata la sua fiducia, i poliziotti sono poi riusciti ad avvicinarlo, tranquillizzarlo e dissetarlo.

Non appena gli agenti hanno aperto la portiera posteriore dell’auto di servizio, è stato lo stesso cane a voler salire a bordo e, da una medaglietta attaccata al suo collare, è stato possibile risalire al suo legittimo proprietario, al quale l’animale è stato poi riaffidato.

Il padrone, commosso e incredulo, ha voluto ringraziare la Polizia di Stato per la tanto sperata telefonata, grazie alla quale, con grande emozione, ha potuto riabbracciare il suo cane, di nome Panino. Il loro sguardo, nel rivedersi di nuovo insieme, vale più di mille parole. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di evitare un tragico epilogo: anche questo vuol dire #esserci sempre.

