A LECCO #FAMILYSKILLS, UN PERCORSO DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

LECCO – ATS Brianza ha lanciato #FamilySkills, un programma di promozione della salute dedicato ai genitori di ragazzi che frequentano le Scuole Secondarie di Secondo Grado della provincia di Lecco.

Il percorso mira a sviluppare e potenziare le Life Skills, abilità fondamentali per affrontare la quotidianità in modo efficace e consapevole. Tra queste:

Empatia

Gestione delle emozioni

Comunicazione efficace

Gestione dello stress

Problem solving

Decision making

Autoconsapevolezza

L’obiettivo del percorso è quello di offrire un supporto concreto alla genitorialità, aiutando i partecipanti a migliorare la relazione con i figli e a gestire con più serenità le sfide tipiche dell’adolescenza. Inoltre, il percorso integra e rafforza le iniziative già attive nelle scuole per i ragazzi.

Gli incontri si terranno in orario serale, dalle 20:30 alle 22:30, nelle seguenti date: 11 febbraio, 18 febbraio, 25 febbraio, 4 marzo. Il corso si terrà presso il Centro Civico Pertini, in via Dell’Eremo 28.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando il modulo disponibile a questo link entro il 4 febbraio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il 039.3940248 o scrivere a lifeskill@ats-brianza.it. Ulteriori dettagli a questo link.