A LECCO IL ‘CARNEVALONE’: TUTTE LE IMMAGINI DELLA SFILATA

LECCO – In piazza la consueta partecipazione per il ‘Carnevalone‘ lecchese, che per l’edizione 2025 ha visto svolgersi la tradizionale sfilata dei carri da piazza Cappuccini fino alla Piccola, con le premiazioni dei gruppi mascherati in piazza Cermenati.

La giornata non è però conclusa: alle 18 verrà presentato il libro “La prima regina” di Alessandra Selmi in collaborazione con la Libreria Volante e, come momento conclusivo, la band Grace & the Soul Machine si esibirà in concerto alle 21 in piazza Cermenati, siglando in musica la giornata.