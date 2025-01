A LECCO IL CORSO BASE PER DIVENTARE ASSAGGIATORE DI VINO

LECCO – Sedici lezioni teorico-pratiche per imparare come analizzare e giudicare i vini, individuandone caratteristiche e tipicità. Si tratta del corso di primo livello per Assaggiatore di Vino organizzato dall’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Vino (ONAV): un’occasione per tutti coloro che, sia a livello professionale che per passione, desiderino approfondire il mondo del vino. Slittato in avanti di qualche settimana rispetto al programma originale per estendere ulteriormente la possibilità di iscriversi, il corso si terrà dal 6 marzo a fine maggio e avrà come sede la Taverna ai Poggi di Lecco, un luogo da tempo particolarmente attivo nella promozione e valorizzazione della cultura eno-gastronomica, tanto da aver condiviso negli anni le idee e la filosofia del padre del giornalismo enogastronomico italiano Gino Veronelli, al quale è anche intitolata la Giazzera della Taverna.

Ora, dopo il successo riscontrato nella prima edizione del corso, un gradito ritorno: sedici lezioni in tutto, così come previste dallo statuto dell’Associazione nata ad Asti nel 1951 per volere della Camera di Commercio di Asti e di personalità eminenti del mondo vinicolo del tempo. Una realtà che lavora per formare un corpo di assaggiatori affidabili, con un complesso di doti naturali, specifiche conoscenze tecniche e un addestramento, capaci di dare un giudizio significativo e completo sulla qualità del vino. Un’attività, quella di ONAV, che va anche nella direzione di sottolineare l’importanza e il piacere dell’arte dell’assaggio.

“L’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino – commenta, infatti, Lorenzo Colombo, delegato ONAV Lecco e responsabile regionale Lombardia – ringrazia la Taverna ai Poggi per aver nuovamente accettato la proposta di organizzare il corso presso i propri locali. ONAV ha come obiettivo quello di promuovere la cultura del vino e del bere consapevole, a tale scopo organizza corsi per assaggiatori di vini strutturati su tre diversi livelli, il primo dei quali è adatto anche a chi si approccia per la prima volta all’affascinante mondo del vino”.

Entrando nel dettaglio, il corso si compone, come anticipato, di sedici lezioni, ciascuna di due ore (dalle 20.45 alle 22.45) e suddivise tra il martedì e il giovedì sera (di seguito le date precise: 6, 13, 18, 20, 25 e 27 marzo; 1, 3, 10, 15 e 17 aprile; 6, 8, 13 e 15 maggio; esame previsto per il 27 maggio; visita alla cantina in data da definire). Un percorso che affronterà temi quali, ad esempio, la tecnica di assaggio dei vini, la viticoltura, la legislazione, la vinificazione, le diverse tipologie dei vini prodotti – dai rossi ai bianchi, dagli spumanti ai passiti – e i difetti dei vini, da riconoscere per rendere il consumatore maggiormente consapevole. Infine, il programma prevede una visita a una cantina legata al territorio e il conferimento della patente di “Assaggiatore”, propedeutica a un secondo livello legato all’enografia mondiale e a un terzo, di livello universitario, che potrà portare i più motivati alla qualifica di “Maestro Assaggiatore”.

“Siamo molto contenti – commenta la titolare della Taverna ai Poggi Cinzia Ghirardello – di poter ospitare un corso che ben si inserisce nella nostra visione del cibo. In passato la Taverna ha già proposto un corso per assaggiatori di vino tenuto da ONAV, mentre insieme al Crams di Lecco e ad ERSAF-Regione Lombardia stiamo lavorando al progetto “ADDA Food Art Valley”, che intende valorizzare il patrimonio agroalimentare, eno-gastronomico, ambientale, artistico, socio-culturale, storico, economico e sportivo dei sette territori (Sondrio, Lecco, Bergamo, Monza e Brianza, Milano, Lodi, Cremona) attraversati dal fiume lombardo. Un’attenzione, quindi, alle eccellenze dell’enogastronomia, perfettamente in linea con il senso del corso che ora ospitiamo e – conclude – particolarmente affine alla visione di Gino Veronelli, al quale abbiamo intitolato la nostra cantina e che ricordiamo con grande affetto, a vent’anni esatti dalla sua scomparsa”.

Il corso è a numero chiuso, per iscrizioni e informazioni sul costo: https://onav.it/corsi/13–corso-per-assaggiatore-di-vino–1-livello–lecco – lecco@onav.it – telefono delegato di sezione 339.8006982

Sede del corso: Taverna ai Poggi – Via ai Poggi 14, LC. Telefono 0341.494591 – info@latavernaaipoggi.it.