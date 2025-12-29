A LECCO IL RIONE DI SAN GIOVANNI CELEBRA IL SUO PATRONO

LECCO – Partecipazione numerosa e clima di autentica condivisione, sabato 27 dicembre, al Salottone Arcobaleno di via Don Invernizzi, dove si è svolta la festa liturgica di San Giovanni Evangelista, organizzata dalla Parrocchia di San Giovanni nell’omonimo rione lecchese.

Cuore dell’iniziativa è stata la messa prefestiva delle 18, celebrata in occasione della ricorrenza dedicata all’apostolo ed evangelista Giovanni, tradizionalmente ricordato come “il discepolo che Gesù amava”. Una figura centrale nella tradizione cristiana, simbolo di fedeltà, amicizia e vicinanza a Cristo, temi che hanno accompagnato l’intera celebrazione.

Durante la serata, ai fedeli presenti è stato proposto anche un gesto simbolico e partecipativo: ciascuno è stato invitato a scrivere un pensiero sull’amicizia e ad appenderlo lungo un muro del salone utilizzando delle mollette, creando così una sorta di “muro dell’amicizia” condiviso dalla comunità.

La liturgia è stata animata dal Coro Grigna, che con l’esecuzione dei canti ha contribuito a creare un’atmosfera raccolta e partecipata, sottolineando ulteriormente il valore dell’amicizia come dono da custodire e condividere.

Al termine della celebrazione, i presenti si sono fermati per un momento conviviale con un piccolo aperitivo, proseguendo la festa in un clima di semplicità e fraternità, molto apprezzato dai partecipanti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a don Beppe Salvioni, per l’invito e per l’organizzazione dell’iniziativa, che ha rappresentato un’importante occasione di incontro e partecipazione per la comunità parrocchiale del rione San Giovanni.