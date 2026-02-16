A LECCO IL RUOLO DEL DISABILITY MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

LECCO – Mercoledì 18 febbraio dalle 14 alle 17, nella Casa della Carità di Lecco in via San Nicolò 9, si terrà il convegno di restituzione del progetto Molto in Comune, aperto alla cittadinanza, agli amministratori, ai tecnici e a tutti gli interessati ai temi dell’inclusione nella pubblica amministrazione.

Il progetto della Provincia di Lecco, che ha concluso il suo primo anno di attività, è nato per dare supporto alle amministrazioni comunali e ai loro dipendenti, fornendo strumenti concreti per migliorare l’accessibilità organizzativa e gli strumenti di governo, per rendere più inclusiva l’esperienza lavorativa delle persone con disabilità all’interno degli enti di appartenenza.

Alla luce dell’interesse riscontrato, il progetto proseguirà con una seconda edizione, ampliando il numero dei Comuni aderenti e le azioni di supporto alle amministrazioni locali.

Il convegno di condivisione delle finalità e dei risultati raggiunti si concluderà con una tavola rotonda, alla quale parteciperanno professionisti con competenze diverse, per approfondire il ruolo del disability manager negli enti pubblici, figura strategica per la promozione di politiche inclusive e sostenibili.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione tramite il form di registrazione a questo link.