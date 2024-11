A LECCO IL RUOLO E LE ATTIVITÀ DELLA CROCE ROSSA NEL SUO 160° ANNIVERSARIO

LECCO – In occasione del 160° anniversario della Croce Rossa Italiana, il Comitato del Comprensorio Lecchese ha organizzato per venerdì 22 novembre alle 20.30, in Sala Don Ticozzi a Lecco (Via Giuseppe Ongania, 4), una conferenza sul tema “Le emergenze Locali, Nazionali e Internazionali: il ruolo e le attività della Croce Rossa“.

Lo scopo dell’evento, nelle parole degli organizzatori, è quello di “spiegare che la Croce Rossa non è impegnata solo in attività di urgenza/emergenza (118), ma fa tanto altro, in particolare la protezione civile. Per l’occasione abbiamo inviato un rappresentante molto importante della nostra associazione, il direttore nazionale di operazioni Emergenza e soccorso”.

Il relatore della serata sarà infatti Ignazio Schintu, direttore nazionale Operazioni, Emergenze e Soccorsi Croce Rossa Italiana.

La serata è aperta a tutta la cittadinanza; è richiesta la conferma della partecipazione compilando il form a questo link oppure contattando via Whatapp il numero 3473447157, indicando nome, cognome, mail e numero di telefono entro e non oltre il 20 novembre.