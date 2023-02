LECCO – Il Centro per le Famiglie è un luogo a misura di neonato, a cominciare dalla stretta collaborazione avviata nello scorso anno con il Consultorio ASST in un’ottica di integrazione tra ambito sociosanitario e ambito educativo. Il fine è quello di migliorare sul territorio lecchese l’offerta rivolta alle mamme, ai genitori e ai bambini nei primi mille giorni di vita. Il Centro ha come obbiettivo quello di essere accanto alle famiglie per creare una rete e valorizzare le competenze di ognuno, ponendosi come luogo di confronto accompagnando i genitori ad una maggiore consapevolezza dell’equilibrio tra cura e relazione in un’ottica di promozione del benessere.

Da ottobre a dicembre del 2022 il Centro ha organizzato la formazione di un gruppo di mamme ‘peer counselor’ per l’allattamento: una decina di volontarie ha effettuato una formazione di venti ore secondo le linee guida OMS – UNICEF, ed è ora a disposizione per offrire sostegno ad altre mamme. Le professioniste del Consultorio, oltre alla collaborazione e alla condivisione di buone pratiche, garantiscono la supervisione dell’operato delle mamme volontarie.

Durante le attività del Centro, accanto alle educatrici, formate anche loro secondo le linee guida OMS – UNICEF, è sempre presente una mamma ‘peer’ volontaria per poter cogliere tempestivamente le domande di altre mamme. È inoltre possibile contattare in qualsiasi momento le mamme ‘peer’ attraverso una mail e un numero di telefono dedicati. Una mamma consulente richiama per offrire le prime indicazioni appena possibile.

In questi giorni il Centro è stato inoltre riconosciuto ‘Baby Pit Stop Unicef’, ossia area di sosta per allattare e cambiare il pannolino. È stato predisposto uno spazio dedicato, aperto a tutti per potersi fermare ad allattare e accudire i propri figli neonati. Il Baby Pit Stop presso il Centro per le Famiglie di Pescarenico si aggiunge a quello già attivo presso la Biblioteca Civica Uberto Pozzoli e a quello di prossimo allestimento presso Palazzo delle Paure, per una Lecco amica dei bambini e delle famiglie.