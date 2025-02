A LECCO LA FESTA DEL TESSERAMENTO ANPI, NEL SEGNO DELLA RESISTENZA

LECCO – Le sezioni ANPI “Pino Galbani” – CGIL e “Lecco Città” organizzano una serata di festa e promozione del tesseramento 2025, anno in cui si festeggerà l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. L’appuntamento è per sabato 22 febbraio dalle 19 presso il Circolo Libero Pensiero di Lecco.

La serata prevede una cena con menù fisso e quota di partecipazione di 20 euro (15 per i bambini), dopo la quale si terrà una presentazione a cura di Eleonora Cortese, archivista dell’Archivio del Lavoro di Sesto San Giovanni, dal titolo “La Resistenza nelle fabbriche lecchesi. Storia e documenti”.

Durante il Ventennio, con i sindacati liberi messi fuorilegge e quelli fascisti sottomessi alle politiche del governo, le condizioni di lavoro peggiorarono progressivamente. Dopo la caduta di Mussolini, nelle fabbriche riprese un’organizzazione sindacale grazie alla rinascita delle Commissioni Interne.

A seguito dell’armistizio e della successiva occupazione tedesca, alle rivendicazioni economiche si unì la lotta politica: i Comitati sindacali clandestini e la classe operaia diventarono, anche nel lecchese, protagonisti della Resistenza.

Per l’ente, “l’iscrizione all’ANPI è un gesto importante per tutte le cittadine e i cittadini che hanno a cuore la Costituzione, la democrazia e l’antifascismo e sono pronti ad impegnarsi in prima persona per promuovere e difendere questi principi. L’ANPI offre loro una casa comune e tante iniziative”.

Per informazioni e prenotazioni, entro il 18 febbraio, è possibile contattare il numero 345.6007817 (Dario).