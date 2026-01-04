A LECCO LA FESTA DELLA BEFANA 2026 DAI VIGILI DEL FUOCO

LECCO – Anche per il 2026 i vigili del fuoco di Lecco rinnovano l’appuntamento con la tradizionale Festa della Befana, un pomeriggio pensato interamente per i più piccoli. L’evento si terrà il 6 gennaio, a partire dalle 14, nella sede centrale di Piazza Bione, a Pescarenico.

La Befana farà il suo ingresso nel piazzale della caserma portando con sé le immancabili calzette piene di dolci, che verranno distribuite a tutti i bambini presenti. La manifestazione è resa possibile grazie all’impegno del personale dei Vigili del Fuoco e al supporto di chi ha contribuito all’organizzazione: ICAM S.p.A., che ha donato le calze, e il ristorante “Il Fiume”, che ha messo a disposizione le cioccolatiere. Un ringraziamento speciale va anche all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

Durante il pomeriggio sarà inoltre possibile visitare automezzi e attrezzature del Corpo, un’occasione sempre molto apprezzata da bambini e famiglie. Un momento di festa che vuole essere anche un’occasione per avvicinare la cittadinanza al lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco, promuovendo la cultura della sicurezza e la vicinanza del Corpo al territorio.

In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà in forma ridotta.