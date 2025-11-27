A LECCO LA FESTA DI SAN NICOLÒ: TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA

LECCO – Anche quest’anno il Comune di Lecco celebra San Nicolò, patrono della città, con una serie di iniziative che ruoteranno attorno alla cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze, in programma sabato 6 dicembre alle 21 al Teatro della Società in piazza Garibaldi.
Il programma delle celebrazioni avrà inizio sabato 29 novembre alle 21 con il concerto dell’Accademia corale di Lecco nella basilica di San Nicolò, seguito, giovedì 4 dicembre alle 18, dall’inaugurazione della tradizionale mostra dei Presepi a Palazzo delle Paure e dalla successiva visita dell’esposizione in Torre Viscontea.
Venerdì 5 dicembre alle 17.30 verrà inaugurata al Palazzo delle Paure, la mostra “Capolavoro per Lecco 2025“, quest’anno con il tema “Lessico famigliare – La bottega dei Bellini e l’alba del Rinascimento a Venezia” a cura dell’Associazione culturale Madonna del Rosario. Lo stesso giorno, alle 21, la filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco si esibirà in concerto all’auditorium Casa dell’economia.
Venerdì 6 dicembre, giorno della ricorrenza liturgica di San Nicolò, alle 17 sarà officiata la messa solenne nella Basilica dedicata al santo, a cui seguirà, alle 21, la cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze San Nicolò d’Oro con accompagnamento a cura del corpo musicale Alessandro Manzoni della Consulta Musicale di Lecco all’interno del rinnovato Teatro della Società.
Per partecipare alla cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze è necessario registrarsi a questo collegamento fino a esaurimento dei posti disponibili.