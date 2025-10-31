A LECCO LA FINANZA SEQUESTRA PIÙ DI MILLE GIOCATTOLI PERICOLOSI

LECCO – In vista delle celebrazioni di Halloween e delle imminenti festività natalizie, la Guardia di Finanza di Lecco ha intensificato i controlli sulla sicurezza dei prodotti destinati al consumo, portando al sequestro di oltre 1.000 giocattoli potenzialmente pericolosi.

L’operazione, condotta nei giorni scorsi dal Gruppo delle Fiamme Gialle lecchesi, ha interessato in particolare due maxi-empori della zona. All’interno degli esercizi commerciali, i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di bambole e fantocci a tema natalizio privi della certificazione CE, obbligatoria per garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo.

Oltre alla mancanza del marchio di conformità, i giocattoli sequestrati risultavano sprovvisti delle indicazioni minime previste dalla normativa vigente per prevenire rischi di soffocamento o ingestione, soprattutto per i bambini più piccoli.

Al termine dell’attività ispettiva, i rappresentanti legali delle due società coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Como – Lecco – Sondrio. Le sanzioni amministrative previste, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 54/2011, possono variare da un minimo di 1.500 euro fino a un massimo di 10.000 euro.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di intensificazione dei controlli volto a contrastare la contraffazione e a garantire la sicurezza dei prodotti in commercio. L’obiettivo è duplice: tutelare la salute dei consumatori e salvaguardare la concorrenza leale tra gli operatori economici del territorio.

Le attività della Guardia di Finanza rientrano nella costante azione di presidio del territorio provinciale, con l’intento di contrastare ogni forma di illegalità economico-finanziaria e garantire un mercato più sicuro e trasparente per tutti.