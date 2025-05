A LECCO LO SPAZIO GRATUITO “OPEN STUDY”, APERTE LE ISCRIZIONI

LECCO – Anche quest’anno l’Informagiovani del Comune di Lecco ha pensato di supportare i maturandi con un servizio a loro dedicato per studiare e preparare al meglio gli esami all’interno di un ambiente sereno, silenzioso e stimolante.

Dal 13 maggio al 18 luglio, nel laboratorio aperto del Centro civico ‘Pertini’, i giovani che devono affrontare la maturità potranno infatti usufruire di un’aula ampia e silenziosa dotata di Wi-Fi gratuito.

Lo spazio di studio, allestito presso il laboratorio aperto, sarà accessibile nei mesi di maggio, giugno e luglio, negli orari indicati a questo collegamento.

Così l’assessora alla Famiglia, giovani e comunicazione Alessandra Durante: “Studiare insieme, affrontare dubbi comuni, incoraggiarsi a vicenda: sono tutte dimensioni che rendono unica l’esperienza della maturità. In fondo, non si tratta solo di superare una prova, ma di vivere un pezzo di vita con gli altri, costruendo legami, imparando a sostenersi e scoprendo che anche nei momenti più intensi c’è spazio per la solidarietà e la collaborazione.

È questo lo spirito con cui, anche quest’anno, abbiamo voluto mettere a disposizione dei ragazzi spazi aperti, liberi e accessibili, dove il sapere si intreccia con le relazioni. Seppure sia difficile da credere, ragazzi, la preparazione della maturità resterà tra i ricordi che porterete con voi per sempre: come Amministrazione vogliamo darvi la possibilità di renderli speciali e di viverli con compagni della stessa classe, amici di altre scuole o di conoscere altri ragazzi e ragazze impegnati nello stesso percorso.

Invitiamo insegnanti, professori, studenti universitari che abbiano voglia di offrire anche solo un’ora del proprio tempo per un ripasso mirato con i maturandi a contattare il nostro Informagiovani. Anche un piccolo contributo, su uno o più argomenti a scelta, può diventare un gesto concreto di vicinanza e sostegno della comunità in un momento importante per i nostri ragazzi”.

L’iniziativa gratuita fa parte del progetto “Rumore: frequenze di innovazione“, scritto da Informagiovani Lecco in collaborazione con ANCI Lombardia e finanziato da Regione Lombardia.

Modulo di iscrizione a questo collegamento e sul sito informagiovanilecco.it

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Giovani via mail a informagiovani@comune.lecco.it o telefonicamente al numero 0341.481570.