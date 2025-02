A LECCO MUSICA NELLE RSA E UN CONVEGNO SULL’ETÀ ANZIANA

LECCO – Sabato 22 febbraio, presso il salone della RSA Borsieri-Colombo di Lecco (Fondazione Sacra Famiglia), si è svolto il secondo concerto della rassegna musicale “Residenze in Musica“, realizzata in collaborazione con l’Associazione Mikrokosmos.

Un’iniziativa che coinvolge tre RSA della provincia di Lecco (Perledo, Lecco e Merate) dove giovani musicisti portano la loro musica a rotazione nelle diverse strutture, trasformandole in vere sale da concerto aperte non solo agli ospiti, ma anche alle comunità locali.

La RSA Borsieri-Colombo di Lecco ospiterà un altro concerto sabato 17 maggio; alla RSA Sacra Famiglia di Perledo gli appuntamenti saranno sabato 12 aprile e sabato 21 giugno, mentre alla Villa dei Cedri di Merate l’evento si terrà domenica 16 marzo.

Questa iniziativa fa parte del progetto “RSA, dove le generazioni si incontrano“, finanziato dal Fondo Aiutiamoci Contrasto alla Povertà della Fondazione Comunitaria del Lecchese, con il sostegno della Fondazione Frassoni e la collaborazione di UNEBA Lecco.

Le RSA possono essere luoghi di socialità, incontro e crescita e non solo contesti di cura. Il progetto mira a valorizzare il loro ruolo all’interno delle comunità, offrendo servizi, eventi e supporto per gli anziani e i caregiver.

Il progetto è parte di un’iniziativa più grande, di cui sui parlerà sabato 15 marzo all’Auditorium Casa dell’Economia di Via Tonale 30, nel convegno “RSA, dove le generazioni si incontrano“, un’occasione per “riflettere sulla cura dell’età anziana come opportunità di crescita per tutti”.

Tra gli ospiti la coordinatrice del progetto Betty Lazzarotto, PhD, pedagogista; Laura Formenti, PhD, professoressa di Pedagogia generale e sociale, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano – Bicocca, supervisore del progetto; Luigina Mortari, PhD, professoressa di Epistemologia dell’Indagine Qualitativa, Università di Verona. In dialogo gli esponenti territoriali, Emanuele Manzoni (presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci), Andrea Millul (direttore sanitario Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi), Marco Arosio (direttore RSA Borsieri Colombo Fondazione Sacra Famiglia), Luca Longoni (coordinatore progetto The Factory), Anna Panzeri (dirigente Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Vittorio Bachelet di Oggiono). Conduce i lavori Virginio Brivio, presidente provinciale UNEBA Lecco.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione a questo link: https://forms.gle/tMm6WLi9NtovpuD49.