A LECCO QUATTRO APPUNTAMENTI CON “BIBLIOTECA IN GIOCO”

LECCO – La biblioteca civica di Lecco riapre le porte al gioco con una nuova edizione di ‘Big – Biblioteca in gioco’, la rassegna dedicata agli amanti di enigmi, giochi da tavolo e misteri da risolvere. Quattro gli appuntamenti in programma nel mese di maggio, che consentiranno a bambini, giovani e adulti di vivere la biblioteca in modo alternativo.

Si comincia lunedì 5 maggio alle 20:30 con una sfida di enigmistica (massimo di 24 partecipanti) per veri appassionati di cruciverba, rebus e rompicapo, un’occasione per mettere alla prova logica, intuito e spirito d’osservazione. Venerdì 16 maggio dalle 20 alle 23 si continua con una serata di giochi da tavolo, perfetta per chi ama condividere il divertimento in compagnia, scoprendo classici o nuovi titoli in un’atmosfera rilassata e accogliente.

Il pomeriggio di sabato 24 maggio, dalle 14:30 alle 17:30, sarà interamente dedicato al gioco libero, con ulteriori giochi da tavolo per tutte le età, per trascorrere qualche ora in allegria con amici e famiglia. L’evento conclusivo si terrà venerdì 30 maggio alle 20 con ‘Delitto in biblioteca’, un gioco di ruolo interattivo per aspiranti detective in cui i partecipanti (massimo 40) saranno coinvolti in un misterioso caso da risolvere tra libri e scaffali.