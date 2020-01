LECCO – Befana alternativa per la prima Epifania del decennio a Lecco. Quest’anno, infatti, la “vecchina” atterrerà dal cielo, grazie alla collaborazione con i paracadutisti locali, come culmine di una intera giornata di festeggiamenti.

ore 11 sfilata e concerto a cura della filarmonica San Giovanni tra piazza XX Settembre, via Roma, via Carlo Cattaneo, via Cairoli, via Cavour e piazza XX Settembre.

ore 12 aperitivo della Befana

ore 15 Aspettando la Befana. Spettacolo “La dama in fiamme e trampolieri alati luminosi” in piazza XX Settembre

ore 15:30 area Monumento ai Caduti: arrivo della Befana dal cielo a cura dei paracadutisti di Lecco. A seguire corteo auto d’epoca per le vie della città accompagnato dai trampolieri tra Lungolago, via Nazario Sauro, piazza Garibaldi, via Roma e piazza XX Settembre.

Distribuzione omaggi e dolci a tutti i bambini e vin brulè ai grandi.