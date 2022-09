LECCO – Con le urne chiuse, appare chiaro come il Terzo Polo di Carlo Calenda abbia sfondato elettoralmente in quella fascia prealpina e industriale che per decenni ha rappresentato una roccaforte per la Lega e Forza Italia. La Provincia di Lecco, dove Azione e Italia Viva registrano il miglior risultato in Lombardia dopo Milano, ha difatti visto il Terzo Polo posizionarsi terzo, dietro solo a Fratelli d’Italia e PD, sia a Lecco che a Merate prendendo rispettivamente il 13,7% e il 15,9%.

“È sulla crisi energetica che vogliamo subito vedere alla prova il nuovo governo, un governo che sarà totalmente affogato nella forma dell’opposizione sistemica impersonificata dal partito politico guidato da Giorgia Meloni. Ora è lei stessa le istituzioni ed è quindi giunto il momento di dimostrare la capacità amministrativa. Siamo tranquilli, Giorgia Meloni non è un pericolo per la democrazia, quanto per le tasche degli italiani e della credibilità del nostro paese in Europa” dice Giulia Vitali, coordinatrice di Italia Viva Lecco.

“I bisogni del Nord produttivo non sono cambiati in questi anni, semplicemente dopo continue promesse infrante si è incrinata la tradizionale fiducia nell’offerta politica del centro destra. Ricordiamo tutti il referendum del 2017 sull’autonomia, che nonostante la salita della Lega al governo di lì a pochi mesi non portò a nessuna conseguenza – dichiara Giovanni Sabadini, segretario provinciale di Azione -. Il nostro successo si fonda su un’agenda non ideologica che hanno saputo unire le diverse forze del Terzo Polo sul nostro territorio. Abbiamo promesso solo ed esclusivamente quello che si poteva realizzare, e gli elettori lo hanno apprezzato”.

“Ora ci aspettano altrettanti appuntamenti importanti e l’esperienza maturata ci dà la possibilità di costruire un percorso condiviso e ricco di energia nuova per i prossimi mesi – conclude Giulia Vitali e sottolinea che – siamo molto contenti del risultato ottenuto al primo appuntamento elettorale nazionale del nostro gruppo politico e per questo voglio ringraziare ancora una volta tutti i militanti e gli attivisti, senza di voi non avremmo mai raggiunto questo risultato: siete voi la politica! Grazie”.