A LECCO RIPARTE IL TAGLIO DEL VERDE A BORDO STRADA E SUI MARCIAPIEDI

LECCO – Riparte a settembre la seconda tranche di interventi 2025 di diserbo meccanico dei bordi stradali e dei marciapiedi, che riguarderanno tutti i rioni della città.
Il programma prevede interventi nel rione di Chiuso lunedì 8 settembre, a Maggianico martedì 9, a Pescarenico mercoledì 10, in centro giovedì 11, a Santo Stefano venerdì 12, a Castello sabato 13, in zona Caleotto lunedì 15, a Belledo martedì 16, a Germanedo mercoledì 17, ad Acquate giovedì 18, nei quartieri di Bonacina e Olate venerdì 19, a San Giovanni sabato 20, a Laorca lunedì 22 e, infine, a Rancio martedì 23 settembre.
Gli operatori della ditta Colombo Giardini Srl, che effettueranno gli interventi di sfalcio, effettueranno la pulizia delle strade post taglio in giornata.
Il cronoprogramma potrà subire variazioni in corso d’opera per eventuali condizioni metereologiche avverse.
Per maggiori informazioni o per segnalazioni è possibile scrivere a manutenzione@comune.lecco.it.