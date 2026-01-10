A LECCO UN CORSO BASE DI SCHERMA PER ADO DAI 14 AI 18 ANNI

LECCO – Una nuova opportunità educativa e sportiva prende forma all’interno del progetto FA.RE.ORA. – Fare rete tra oratori, che propone un corso base di scherma rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni, frequentanti le scuole superiori. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani a una disciplina sportiva meno conosciuta ma ricca di valori formativi.

Il corso, completamente gratuito, è pensato anche per chi non ha mai praticato scherma. Non è richiesta alcuna esperienza: il percorso è strutturato per accompagnare i partecipanti alla scoperta di questo sport partendo dalle basi, sia storiche sia tecniche, fino alla pratica in pedana.

A guidare il laboratorio sarà il professor Corrado, del Circolo della Scherma di Lecco, tecnico con una consolidata esperienza nel panorama della scherma in ambito olimpico e paralimpico. Durante gli incontri i ragazzi avranno modo di conoscere e sperimentare le tre armi della scherma moderna: fioretto, sciabola e spada, apprendendo i fondamentali in un contesto sicuro e stimolante.

Il percorso prevede otto incontri settimanali, della durata di un’ora e mezza, che si svolgeranno il venerdì. L’avvio del corso è fissato per venerdì 23 gennaio, mentre fino al 18 gennaio è possibile esprimere le proprie preferenze su orari e luoghi degli incontri. Al termine della fase di raccolta delle adesioni, verrà comunicata la proposta definitiva per la conferma delle iscrizioni.

È possibile iscriversi al corso cliccando questo link.

La scherma, disciplina storicamente legata ai valori del rispetto, dell’autocontrollo e della concentrazione, rappresenta un’importante occasione di crescita personale e relazionale per i giovani. Non a caso è uno degli sport più antichi presenti nel programma olimpico e viene spesso utilizzata come strumento educativo.

A incentivare ulteriormente la partecipazione, è previsto un riconoscimento finale: chi prenderà parte ad almeno sei incontri su otto riceverà una gift card Decathlon.

Con questa proposta, il progetto FA.RE.ORA. conferma il proprio impegno nel promuovere esperienze capaci di unire sport, educazione e socialità, rafforzando la rete tra oratori e offrendo ai giovani nuove occasioni per mettersi in gioco e scoprire le proprie potenzialità.