A LECCO UN INCONTRO PER IMPARARE A RICONOSCERE E SVENTARE LE TRUFFE

LECCO – Alla Camera del Lavoro di Lecco si è svolto nel pomeriggio di martedì l’incontro organizzato da CGIL, SPI CGIL e Federconsumatori in tema di truffe, per imparare a riconoscere e a sventare i tentativi di raggiri. All’incontro hanno partecipato Pinuccia Cogliardi, segretaria generale dello SPI CGIL Lecco; Alfredo Licini, presidente di Federconsumatori Lecco; il commissario capo della Questura di Lecco Simona De Luca e l’ispettore Stefania Cusatis; il segretario generale della CGIL Lecco Diego Riva; il presidente di Federconsumatori Lombardia Mario Santini.

Cogliardi ha sottolineato che “le truffe non si rivolgono solo agli anziani, ma questi sono ovviamente i più a rischio per via della scarsa dimestichezza coi mezzi informatici e poichè, stando più tempo e casa, hanno maggiori occasioni di essere contattati.” Licini ha presentato le svariate forme di truffa in cui si può incappare, evidenziando come “i truffatori sono spesso educati e ben vestiti, non usano le maniere forti ma la persuasione e la capacità dialettica”. Le truffe più diffuse, come ha spiegato il commissario De Luca, sono quelle online e telefoniche, in particolare quelle che riguardano il trading online “dove si promettono facili guadagni e inizialmente viene mostrato un piccolo ritorno economico per ingolosire la vittima”, e quelle che simulano un finto incidente o un fatto grave in cui sarebbe coinvolto un parente. Per arginare l’impatto di questi raggiri, “il tempismo è essenziale perchè l’immediatezza consente alle forze dell’ordine di agire in fretta, senza aspettare i tempi spesso lunghi dell’autorità giudiziaria”, ha sostenuto l’ispettore Cusatis. Fondamentale è anche lavorare sulla prevenzione, più utile della repressione. Diego Riva ha rivendicato il fatto che “la CGIL, attraverso le sue articolazioni, è un punto di riferimento per tutti i cittadini, non solo attraverso iniziative come quella di oggi ma facendo passare il principio della legalità fin dal contesto scolastico e dall’incontro con gli studenti”. La conclusione di Santini: “Nessuno si deve sentire in colpa o inadeguato se è vittima di una truffa, perchè dall’altra parte ci sono purtroppo dei professionisti del crimine. L’unica maniera per contrastarli è puntare sull’informazione e la conoscenza dei possibili pericoli”.