A LECCO UN LABORATORIO DI MOVIMENTO E SCRITTURA CREATIVA

LECCO – La Libreria Mascari5 della cooperativa sociale La Vecchia Quercia, in collaborazione con Consorzio Consolida, presenta un nuovo laboratorio, aperto a tutte le persone maggiorenni, dal titolo “Le parole hanno un peso”. Il laboratorio prosegue l’esperienza del progetto “Quante Storie!”, percorso di sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e alimentazione ed è un’iniziativa all’interno di “Piazza della comunità”, progetto sostenuto da Fondazione Cariplo.

Il percorso prevede cinque appuntamenti mensili da novembre 2024 ad aprile 2025 per un gruppo di quindici persone al massimo e nasce con l’intento di esplorare alcune parole legate al corpo attraverso il movimento consapevole, l’improvvisazione danzata, la scrittura e la fotografia.

Gli incontri, che si terranno presso la Casa della Carità di Lecco (Via S. Nicolò, Lecco), avranno come filo conduttore parole come “peso”, “pelle”, “ossa”, “grasso”, parole-trigger quando il rapporto con sé stessi non è sufficientemente sereno o quando il giudizio, proprio o altrui, sembra essere l’unica voce udibile. Il laboratorio si propone di attingere alla radice corporea di queste parole sperimentandone le risonanze a livello personale e di gruppo.

“Le proposte di movimento somatico” spiega Antonella Cuppari, responsabile dell’area socio-culturale della libreria, “partiranno da aspetti concreti dell’anatomia e della fisiologia esplorati attraverso il movimento e la danza per facilitare l’apertura verso nuove percezioni, nuovi sguardi, nuove parole che diano valore alle connessioni che si creeranno tra i/le partecipanti”.

Calendario degli incontri:

Sabato 23 novembre dalle 14:30 alle 17:30 – Le radici e il volo: il PESO e la love story tra gravità e leggerezza (incontro introduttivo)

Sabato 25 gennaio 2025 dalle 14:30 alle 17:30 – Specchio riflesso: la PELLE, il confine, la forma

Sabato 22 febbraio dalle 14:30 alle 17:30 – In CARNE e OSSA: contenitori e contenuti di danze e parole

Sabato 22 marzo dalle 14:30 alle 17:30 – La forza della morbidezza: il GRASSO e la potenza dei fluidi

Sabato 12 aprile dalle 14:30 alle 17:30 – Elaborazione finale del percorso e preparazione del momento conclusivo

Data da definire: Momento finale aperto al pubblico ideato e realizzato dai partecipanti

Il corso sarà condotto da figure esperte e in particolare Rosita Mariani, performer, educatrice del movimento Somatico – Body-Mind Centering® e danzeducatrice®; Antonella Cuppari, PhD, pedagogista, performer e poetessa; Silvia Luraschi, PhD, pedagogista e insegnante del Metodo Feldenkrais; Gaia Bonanomi, fotografa professionista.

Il laboratorio è progettato per favorire un lavoro continuativo con il gruppo di partecipanti. Per questo motivo non è prevista la partecipazione a singoli incontri.

Il costo, per l’intero percorso, è di 30 euro, di cui 15 euro saranno restituiti sotto forma di buono per acquisti di libri o oggettistica presso la Libreria Mascari5.

Per informazioni aggiuntive, iscrizioni e modalità di pagamento: https://consorzioconsolida.it/le-parole-hanno-un-peso-laboratorio/