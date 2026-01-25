A LECCO UN PRESIDIO IN PIAZZA PER IL POPOLO IRANIANO

LECCO – In piazza XX Settembre a Lecco si è tenuto un presidio a sostegno del popolo iraniano, promosso da una rete di associazioni, realtà politiche locali e dalla comunità iraniana lecchese. Al centro della manifestazione le denunce sulle violazioni dei diritti umani in Iran e l’appello a non restare indifferenti di fronte a repressione, torture e uccisioni. I partecipanti hanno scandito slogan contro il regime teocratico e hanno chiesto ai governi europei e all’Italia di interrompere relazioni diplomatiche e di espellere i rappresentanti del governo iraniano.

La comunità iraniana ha parlato di un vero e proprio “olocausto iraniano”, sottolineando il silenzio prolungato del mondo e il costo umano di ogni giorno di inerzia. Gli interventi hanno ricordato il ruolo centrale delle donne, degli studenti e dei giovani nella lotta per libertà e dignità. È stato ribadito che sostenere il popolo iraniano non è un gesto di solidarietà simbolica, ma una responsabilità morale e politica per la stabilità globale.

La manifestazione si è conclusa con un invito a mantenere alta l’attenzione, a informarsi e a far pressione sulle istituzioni.

RedPol