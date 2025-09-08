A MALAVEDO RIFIUTI, FURTI E DEGRADO: IL CODACONS DENUNCIA

LECCO – I residenti del rione di Malavedo tornano a denunciare una situazione di crescente degrado e insicurezza. Al centro delle preoccupazioni vi è l’area circostante al condominio “Le Orme sull’acqua”, da anni oggetto di segnalazioni e polemiche. Gli abitanti descrivono la zona come scarsamente illuminata, abbandonata e diventata luogo di ritrovo per soggetti che destano timori.

Le segnalazioni raccolte evidenziano non solo problematiche di ordine pubblico – con episodi di tentati furti e movimenti sospetti nelle ore notturne – ma anche un diffuso stato di incuria urbana: rifiuti abbandonati, mancato rispetto della raccolta differenziata e telecamere di videosorveglianza non funzionanti. L’ex cartiera, già in passato segnalata come area degradata, rappresenta un ulteriore punto critico che contribuisce al senso di abbandono percepito dai cittadini.

“Non è accettabile che famiglie che vivono e lavorano nel quartiere debbano subire condizioni di insicurezza e abbandono – afferma Marco Maria Donzelli, presidente Codacons –. È dovere delle istituzioni garantire decoro urbano e tutela dei cittadini”.

Il Codacons annuncia l’invio di una segnalazione formale al Comune di Lecco e alla Prefettura affinché vengano adottate senza ritardo misure concrete di controllo, manutenzione e vigilanza a tutela della sicurezza e della vivibilità del quartiere.