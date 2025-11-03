A MALGRATE CONCLUSO IL RESTAURO DEL PORTONE DI PALAZZO RECALCATI

MALGRATE – In occasione della festa patronale della parrocchia di san Carlo al Porto in Malgrate, la comunità parrocchiale è lieta di comunicare che i lavori di restauro al portone settecentesco di Palazzo Bonomi Recalcati in cui insiste la parrocchia sono terminati.

La parrocchia ringrazia la Fondazione comunitaria del Lecchese per i fondi stanziati insieme a tutti i benefattori privati che hanno contribuito e che ancora contribuiranno per coprire completamente i costi dei lavori fatti.

Donare è facile: basta fare un bonifico, con causale “Progetto 4542 Portone ligneo Palazzo Recalcati di Malgrate” e beneficiario “Fondazione comunitaria del Lecchese Ente Filantropico”, a uno dei seguenti IBAN:

· IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 – Intesa Sanpaolo Fil. Accentrata TERZO settore

· IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306 – Banca della Valsassina

· IT60 E083 2922 9000 0000 0281 223 – BCC Brianza e Laghi